Вредные выбросы в атмосферу за время действия чрезвычайного положения сократились на 10 %

Уровень концентрации углекислого газа в воздухе за время действия стране чрезвычайного положения уменьшился на 10 процентов, сообщает Чешский гидрометеорологический институт.
Причиной является значительное сокращение объема автомобильного транспорта. В то же время, принятые меры никак не повлияли на количество взвешенных частиц в атмосферном воздухе, сообщают эксперты. Подобная ситуация наблюдается над всей Европой.
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