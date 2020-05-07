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Вредные выбросы в атмосферу за время действия чрезвычайного положения сократились на 10 %

Эва Туречкова
07-05-2020
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Уровень концентрации углекислого газа в воздухе за время действия стране чрезвычайного положения уменьшился на 10 процентов, сообщает Чешский гидрометеорологический институт.

Причиной является значительное сокращение объема автомобильного транспорта. В то же время, принятые меры никак не повлияли на количество взвешенных частиц в атмосферном воздухе, сообщают эксперты. Подобная ситуация наблюдается над всей Европой.

 
 
 
 
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