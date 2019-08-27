Врачи успешно привели на свет ребенка женщины, у которой настала смерть мозга

Антон Каймаков
27-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Специалисты Факультетской больницы в городе Брно успешно завершили беременность у женщины с наступившей смертью мозга и привели на свет ее дочь. Жизненные функции тела роженицы, у которой на 16 неделе беременности произошло кровоизлияние в мозг, поддерживались в течение нескольких месяцев, пока плод не окреп настолько, чтобы выжить. На сегодняшний день минимальным сроком, когда врачи способны выходить недоношенного ребенка, считается 24 недели беременности. Подробности о чешском случае не сообщаются. На ближайший понедельник врачами назначена специальная пресс-конференция.

Подобного рода случаи рождения детей, когда тела матерей со смертью мозга удерживают при жизни в течение нескольких месяцев, редкость.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30