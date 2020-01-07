Архив передач

Врачи угрожают жалобой из-за системы электронных больничных листов

Антон Каймаков
07-01-2020
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Союз терапевтов требует немедленного «доведения до ума» внедренной с января 2020 года системы электронных больничных листов. Не исключается профессиональной организацией также и подача жалобы на Чешское управление социального обеспечения.

Проблема в том, что заполнение одного шаблона электронного бюллетеня занимает у врача до 40 минут времени. Не отлажена также система передачи информации о выписанных больничных между отдельными врачами.

Врачи требуют, чтобы до момента полной наладки электронной системы они могли выписывать своим пациентам также и традиционные бумажные больничные листы, не подвергаясь опасности быть оштрафованными.

 
 
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