Врачи угрожают жалобой из-за системы электронных больничных листов

Союз терапевтов требует немедленного «доведения до ума» внедренной с января 2020 года системы электронных больничных листов. Не исключается профессиональной организацией также и подача жалобы на Чешское управление социального обеспечения.

Проблема в том, что заполнение одного шаблона электронного бюллетеня занимает у врача до 40 минут времени. Не отлажена также система передачи информации о выписанных больничных между отдельными врачами.

Врачи требуют, чтобы до момента полной наладки электронной системы они могли выписывать своим пациентам также и традиционные бумажные больничные листы, не подвергаясь опасности быть оштрафованными.