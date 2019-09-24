Врачи предупредили об опасной семейной гиперхолестеринемии

Эва Туречкова
24-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Каждый 200-ый чех страдает от семейной гиперхолестеринемии - опасного наследственного заболевания, способствующего развитию атеросклероза даже в очень юном возрасте.

У четверти пациентов с потенциально смертельным диагнозом случается инфаркт в возрасте до 50 лет, сообщил Ян Питьга, глава Лаборатории по исследованию сердечно-сосудистых заболеваний Института клинической и экспериментальной медицины.

Несмотря на то, что семейная гиперхолестеринемия - одно из самых распространенных наследственных генетических заболеваний в мире, о своем диагнозе знает лишь незначительный процент больных.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 