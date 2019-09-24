Врачи предупредили об опасной семейной гиперхолестеринемии

Каждый 200-ый чех страдает от семейной гиперхолестеринемии - опасного наследственного заболевания, способствующего развитию атеросклероза даже в очень юном возрасте.

У четверти пациентов с потенциально смертельным диагнозом случается инфаркт в возрасте до 50 лет, сообщил Ян Питьга, глава Лаборатории по исследованию сердечно-сосудистых заболеваний Института клинической и экспериментальной медицины.

Несмотря на то, что семейная гиперхолестеринемия - одно из самых распространенных наследственных генетических заболеваний в мире, о своем диагнозе знает лишь незначительный процент больных.