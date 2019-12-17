Врачи пражского IKEM и двух больниц Израиля провели свою первую парную трансплантацию почек

Врачи из пражского Института клинической и экспериментальной медицины (IKEM) и двух больниц Израиля провели первую парную трансплантацию почек. Это подтвердил директор IKEM Mихал Стиборек, указав, что речь идет о первой парной операции, проведенной в рамках сотрудничества с коллегами из страны вне Европы.

Новую почку пересадили трем пациентам из Чехии и трем пациентам из Израиля. По словам Стиборека, теперь у пациентов Чехии появилось больше шансов найти подходящего донора в стране, где существует данная программа. Парные трансплантации применяются в тех случаях, когда трансплантат от родственного донора не подходит пациенту, например, из-за другой группы крови, однако может был пересажен от живого донора другому реципиенту. Чехия таким образом сотрудничает с 2016 года с Австрией, и в нынешнем году заключила аналогичный договор с Израилем.

Mихал Стиборек поблагодарил за сотрудничество Посольство Чешской Республики в Израиле и диппредствительство Израиля в Праге, отметив, что «без их участия пересадка органов не смогла бы осуществиться в центрах, которые находятся на расстоянии 2 600 км друг от друга».