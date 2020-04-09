Врачи из третьих стран смогут работать в Чехии без прохождения апробационных тестов

Врачи-граждане стран, не входящих в Европейский Союз, смогут трудоустроиться в чешские больницы без сдачи апробационных тестов, постановила нижняя палата Парламента ЧР. Врачи из так называемых третьих стран смогут работать в лечебных учреждениях страны на время чрезвычайной ситуации, объявленной в рамках борьбы с коронавирусом, и три месяца после снятия режима ЧС.

Врачи, не прошедшие апробационных тестов, смогут работать исключительно под непосредственным наблюдением лицензированного врача. Кроме того, они должны будут доказать сопоставимый уровень медицинской подготовки.

Причиной принятия данной меры стали заявления представителей ряда краевых больниц в Чехии, по мнению которых без помощи иностранных врачей некоторые отделения пришлось бы закрыть. Для вступления закона в силу его должен утвердить Сенат и подписать президент.