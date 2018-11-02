Врачебная палата планирует ставить прививки от гриппа в аптеках

Эва Туречкова
02-11-2018
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Вакцинация от гриппа прямо в аптеке. С таким предложением выступили представители Чешской врачебной палаты, объяснив его потребностью повышения уровня профилактики, а также необходимостью более эффективного распространения информации о возможных рисках, связанных с этим вирусным заболеванием. Подобная практика распространена, например, в Англии, Ирландии, Португалии и Швейцарии.

Ежегодно от гриппа прививается лишь каждый двадцатый чех, утверждают чешские вакцинологи. Это существенно меньший процент населения, чем в других странах Евросоюза. Тем не менее, как Министерство здравоохранения, так и сами вакцинологи - против такой меры из-за нечастых, однако возможных побочных эффектов. В настоящее время в Чехии прививки может делать только врач или медсестра.

 
 
 
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