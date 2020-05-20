Архив передач

Впервые в заповедник был выпущен зубр, выращенный в чешском зоопарке

Катерина Айзпурвит
20-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

20 мая в заповедник Рокицаны был перевезен трехлетний зубр, который родился и вырос в зоопарке города Табор. Животное, получившее кличку по месту своего рождения, стало первым, выпущенным на природу в рамках программы возвращения европейского зубра в изначальную среду обитания.

В заповеднике уже живет три самки этого вида. В зоопарке было выращено два самца и две самки, и 300-килограммовый Табор достиг возраста, когда его было необходимо отделять от семейного стада. Всего в мире осталось всего около 7 500 зубров. Чтобы предотвратить исчезновение вида, необходимо, чтобы их поголовье составляло не менее 10 000 особей.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 