Впервые с 2011 года жилье в Праге подешевело

За три последних месяца квартиры в Праге подешевели на 0,3%. По данным Чешского статистического управления, снижение цен жилья в чешской столице произошло впервые с 2011 года. Случившееся удивило специалистов. Агенты по недвижимости предполагают, что дальнейшее сокращение цен в Праге возможно у старых панельных квартир, которые еще не прошли реконструкцией. У нового жилья такого не предполагается.

Во всех остальных регионах Чешской Республики стоимость квартирных жилых метров продолжает расти – за последние три месяца на 2%. Далее, однако, по мнению специалистов, процесс должен остановиться.