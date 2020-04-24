Возвращенная одежда отправится на трехдневный карантин

Торговцы недовольны правилами, которые им придется соблюдать после того, как в понедельник, согласно разрешению правительства, в Чехии вновь откроется часть магазинов с одеждой. Согласно правилам, чтобы воспрепятствовать возможному распространению заражения коронавирусом, покупатели не смогут пользоваться примерочными кабинами. Товар придется приобретать «на глазок». Возращенная покупателями в магазин одежда будет в обязательном порядке на три дня отправляться в карантинные боксы. Владельцы магазинов такими ограничениями разочарованы, так как опасаются, что из-за новых правил оборот будет минимальным.

Подобное правило действует и в отношении библиотек. Возвращенные читателями книги останутся в карантинных боксах в течение двух последующих дней.