Архив передач

Возвращенная одежда отправится на трехдневный карантин

Антон Каймаков
24-04-2020
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Торговцы недовольны правилами, которые им придется соблюдать после того, как в понедельник, согласно разрешению правительства, в Чехии вновь откроется часть магазинов с одеждой. Согласно правилам, чтобы воспрепятствовать возможному распространению заражения коронавирусом, покупатели не смогут пользоваться примерочными кабинами. Товар придется приобретать «на глазок». Возращенная покупателями в магазин одежда будет в обязательном порядке на три дня отправляться в карантинные боксы. Владельцы магазинов такими ограничениями разочарованы, так как опасаются, что из-за новых правил оборот будет минимальным.

Подобное правило действует и в отношении библиотек. Возвращенные читателями книги останутся в карантинных боксах в течение двух последующих дней.

 
 
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