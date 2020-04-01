Возвращение чешских ученых из Антарктиды осложняется ввиду пандемии коронавируса

Возвращение чешских ученых из экспедиции Университета им. Масарика из Антарктиды осложняется ввиду пандемии коронавируса.

В настоящее время они находятся на чилийском пароходе Aquiles, который направляется в Чили, куда корабль доплывет 8 апреля. Здесь им, видимо, придется переждать на двухнедельном карантине. 15 апреля специалисты могли бы вернуться в Европу. Об этом 1 апреля информагентству ČTK сообщил руководитель Чешской антарктической исследовательской программы Даниэл Нывлт.

Чешские специалисты исследуют ледниковые реки в Антарктиде с использованием беспилотных летающих машин. «Сегодня мы являемся свидетелями подъема уровня воды на несколько миллиметров в год. В случае ускорения процесса проблем не избежать. Таяние ледников в Антарктиде может, тем не менее, принести множество научных открытий в сфере биологии», - рассказал один из сотрудников экспедиции.