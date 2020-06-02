Возможностью бесплатно посетить достопримечательности Пражского Града воспользовались 32 000 человек

Открывшийся после карантина Пражский Град с пятницы, 29 мая, и до понедельника, 1 июня, сделал бесплатным вход в свои достопримечательности, включая собор св. Вита, Злату улочку, храм св. Георгия, Старый королевский дворец и Владиславский зал. Такой возможностью в течение четырех дней воспользовалось 32 000 человек.

Закрытие Пражского Града на карантин, продолжавшийся 2,5 месяца, принесло убытки в размере около 115 млн крон. Точную сумму ущерба канцелярия президента сможет подсчитать после завершения летнего сезона. Как сообщил канцлер президента Вратислав Мынарж, готовятся и другие акции с целью поддержки туризма. Пражский Град, являющийся резиденцией президента, а ранее чешских монархов, остается самым популярным туристическим объектом страны.