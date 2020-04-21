Воздушное движение над Чехией существенно сократилось

На фоне эпидемии коронавируса и всемирной стагнации сегмента воздушного транспорта, наблюдается также значительное сокращение количества полетов над территорией Чехии.

По данным, обнародованным Управлением воздушным движением ЧР, число ежедневно осуществляемых рейсов уменьшилось с 2500 до 200. Это влечет за собой и финансовые потери, отмечает чешское издание Lidovky.cz.

Согласно заявлению директора Управления Яна Класа, государственное предприятие, входящее в состав критической инфраструктуры Чехии, обратится к государству с просьбой о предоставлении беспроцентного кредита на сумму 1,5 млрд крон. За счет займа Управление воздушным движением намерено финансировать работу по ранее согласованным инвестиционным проектам. Количество ежедневных взлетов и посадок в пражском аэропорту им. Вацлава Гавела сократилось с 450 до 35.