VoteWatch: Чешские евродепутаты относятся к категории влиятельных

По мнению независимого брюссельского аналитического сервера VoteWatch, чешские представители в Европейском парламенте относятся к категории политиков, имеющих влияние. Речь идет о составе Европарламента, завершающем в ближайшее время свою работу. В аналитическом сообщении VoteWatch сказано, что чешские евродепутаты, учитывая их численность – 21, стали второй наиболее влиятельной группой после бельгийцев, оставив за собой Финляндию.

Уровень влияния чешских политиков связан также с занимаемыми ими в Европарламенте позициями. Павел Теличка – заместитель председателя ЕП, Петр Ежек – глава особого комитета по проблеме утечки налогов и финансовой преступности, Павел Свобода – член юридического комитета.