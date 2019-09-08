Восстановленная чехословацкая лента «Экстаз» победила в секции Venice Classics

Лучшим фильмом секции Venice Classics на Венецианском международном кинофестивале была жюри признана кинолента чешского режиссера Густава Махатого «Экстаз». Мировая премьера восстановленной ленты состоялась 27 августа, за день до начала кинофестиваля.

Фильм, вышедший на экраны в 1933 году, шокировал тогда мировую публику своими открыто эротическими сценами. В Венеции он был впервые представлен в 1934 году. Напомним, что в чешских кинотеатрах оцифрованная версия «Экстаза» с Хеди Ламарр появится в начале 2020 года. Музыку из ленты исполнит симфонический оркестр «Чешского Радио».