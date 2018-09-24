Воспитательница, спасавшая детей во время ДТП, получит награду из рук президента

Катерина Айзпурвит
24-09-2018
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28 октября, в день празднования образования Чехословакии, президент Милош Земан вручит государственную награду воспитательнице детского сада Дарине Нешпоровой за спасение жизни детей во время ДТП. В 2017 г. в районе города Оломоуц автомобиль неожиданно свернул с шоссе на лесную дорогу, где находилась группа дошкольников.

Воспитательница вытолкнула троих детей, находившихся на пути мчащегося автомобиля, а четвертого ребенка закрыла своим телом и спасла ему жизнь, получив при этом тяжелые травмы. Воспитательница уже была награждена гетманом края медалью.

 
 
 
 
 
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