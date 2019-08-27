Воскресный запрет на грузоперевозки

Антон Каймаков
27-08-2019
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Правительство намерено запретить движение грузового транспорта по дорогам Чехии по воскресеньям. Ограничение, как и в Европе, должно распространяться почти на весь день – с 00:00 до 22:00. Водителям, однако, будет разрешено в этот день завершить свою поездку в пункте назначения на чешской территории. В настоящее время грузовикам разрешено движение по воскресеньям до 13:00.

На чешских дорогах также появится больше участков, на которых грузовому транспорту запрещен обгон. До сих пор этот вид ограничения вводился оперативно, в первую очередь в зимний период.

 
 
 
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