Воскресный запрет на грузоперевозки

Правительство намерено запретить движение грузового транспорта по дорогам Чехии по воскресеньям. Ограничение, как и в Европе, должно распространяться почти на весь день – с 00:00 до 22:00. Водителям, однако, будет разрешено в этот день завершить свою поездку в пункте назначения на чешской территории. В настоящее время грузовикам разрешено движение по воскресеньям до 13:00.

На чешских дорогах также появится больше участков, на которых грузовому транспорту запрещен обгон. До сих пор этот вид ограничения вводился оперативно, в первую очередь в зимний период.