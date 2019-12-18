Вопросом выплат пособий по уходу за новорожденными и маленькими детьми обсудит Конституционный суд

Христианские демократы заявили о намерении подать жалобу в Конституционный суд в связи с ограничением круга родителей, которым будут с нового года выплачиваться увеличенные пособия по уходу за новорожденными и маленькими детьми. Сенаторам и оппозиционным депутатам не удалось добиться того, чтобы увеличенное на 300 тысяч крон (11,5 тысяч евро) пособие получили абсолютно все родители, занимающиеся в настоящее время воспитанием малышей.

Правящая коалиция, движение ANO и социал-демократы, при поддержке коммунистов добились того, что увеличенное пособие получат только те родители, чьи дети еще не достигли четырехлетнего возраста. К тому же, в январе 2020 года они все еще должны получать пособие по уходу за детьми, а общая полученная ими от государства сумма к этому дню не должна превысить 220 тысяч крон (8,5 тысяч евро).

Исключение из круга получателей повышенного пособия 20% семей, воспитывающих малышей, христианские демократы считают дискриминацией.