Вопрос возвращения сана реабилитированному чешскому священнику будет решаться Ватиканом

Вопрос о том, может ли реабилитированный судом Адам Станислав Кушай вернуться к служению в качестве священника, будет рассматриваться в Ватикане. В 2011 году Кушай был осужден на основании показаний 16-летнего министранта, обвинившего священника в сексуальном насилии. 13 февраля 2019 года суд признал его невиновным за отсутствием доказательств. В вердикте указано, что обвиняемый был оклеветан молодым человеком.

Ранее Кушай был осужден к шести месяцам тюремного заключения условно, и ему было на три года запрещено работать с детьми до 18 лет. Несмотря на то что приговор был позднее отменен по амнистии, Кушай лишился места священника и возможности служить в церкви и зарабатывал на жизнь как рабочий.

О том, сколько времени займет рассмотрение дела соответствующей конгрегацией Святого Престола, Чешской католической церкви не известно. Решающую роль будет играть вердикт, который вынесут церковные юристы. Вопрос возвращения отобранного у священника сана встает в Чешской Республике впервые.