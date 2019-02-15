Вопрос возвращения сана реабилитированному чешскому священнику будет решаться Ватиканом

Катерина Айзпурвит
15-02-2019
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Вопрос о том, может ли реабилитированный судом Адам Станислав Кушай вернуться к служению в качестве священника, будет рассматриваться в Ватикане. В 2011 году Кушай был осужден на основании показаний 16-летнего министранта, обвинившего священника в сексуальном насилии. 13 февраля 2019 года суд признал его невиновным за отсутствием доказательств. В вердикте указано, что обвиняемый был оклеветан молодым человеком.

Ранее Кушай был осужден к шести месяцам тюремного заключения условно, и ему было на три года запрещено работать с детьми до 18 лет. Несмотря на то что приговор был позднее отменен по амнистии, Кушай лишился места священника и возможности служить в церкви и зарабатывал на жизнь как рабочий.

О том, сколько времени займет рассмотрение дела соответствующей конгрегацией Святого Престола, Чешской католической церкви не известно. Решающую роль будет играть вердикт, который вынесут церковные юристы. Вопрос возвращения отобранного у священника сана встает в Чешской Республике впервые.

Катерина Айзпурвит
15-02-2019
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