Вопрос снятия с должности главы Минкульта Станека решаем, утверждает премьер

Эва Туречкова
12-07-2019
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Вопрос снятия с должности министра культуры Антонина Станека решаем, заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш в пятницу в интервью Чешскому телевидению.

Бабиш утром провел встречу с председателем Социал-демократической партии Яном Гамачеком, у которого на вторую половину дня запланированы переговоры с президентом Милошом Земаном. Бабиш далее сообщил, что он лично говорил и с министром Станеком. «В настоящее время главную проблему представляет номинация на пост главы Минкульта зампредседателя социал-демократов Михала Шмарды», - считает Бабиш.

По заявлениям руководства Социал-демократической партии, если президент не удовлетворит их требование, партия выйдет из состава действующей коалиции с АNO.

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