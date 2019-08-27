Вопрос прав на «Кротика» будет решать Высший суд

Правомочность договора, предоставляющего права на выпуск продукции с изображением знаменитого анимационного персонажа – Кротика, будет рассматривать Высший суд Чехии. Каролина Милерова, внучка автора «Кротика» и компания Little Mole подала апелляцию на решение суда, признавшего договор недействительным. Данным вердиктом лицензия Милеровой была аннулирована, что не давало ей право предоставлять права другим производителям сувенирной продукции с изображением популярного персонажа.

Суды предыдущих инстанций вынесли решения в пользу адвоката Милены Фишеровой, которая является распорядительницей наследством художника Зденека Милера. Судами было признано, что содержание лицензионного договора, заключенного Каролиной Милеровой в 2011 г. со своим больным дедом, не достаточно четко подтверждает ее права на распоряжение изображениями мульперсонажа.

Мультфильмы про кротика с характерными большими глазами выходили начиная с 1957 года и были популярны во многих странах, включая Советский Союз. Автор «Кротика», художник-иллюстратор и режиссер-мультипликатор Зденек Милер скончался 30 ноября 2011 г. в возрасте 90 лет.