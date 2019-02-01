Вопрос о создании правительственного квартала в пражских Летнянах остается открытым

Вопрос о заключении договора, касающегося создания правительственного квартала в пражских Летнянах остается открытым. Мэр Праги от Пиратской партии Зденек Гржиб сообщил, что наряду с выполнением ряда других условий весьма важным муниципалитет считает планы государства относительно зданий в центре столицы, которые государственные чиновники покинут при переезде в новые оффисы Летнян.

Старосты Летнян, Кбел и других районов, инфраструктуры которых могут коснуться эти изменения, также хотят участвовать в обсуждении нового плана. Согласно представлениям премьер-министра Андрея Бабиша, в госучреждениях, здания которых будут расположены на принадлежащих городу участках в Летнянах, работали бы 10000 госслужащих.

Муниципалитет в свою очередь ратует за строительство на этой территории больницы и жилых комплексов.