Волонтеры отработали 46,13 миллиона часов

Чешские волонтеры в 2016 году, по данным Чешского статистического управления, отработали 46,13 миллиона часов, что почти на 1 миллион часов больше, чем годом раньше. Благодаря безвозмездному труду добровольцев было сэкономлено 6,41 миллиарда крон (250,4 миллиона евро).
Волонтеры оказывают помощь в системе здравоохранения, выполняют обязанности социальных работников, в сфере культуры, образования, спорта, охраны окружающей среды.
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