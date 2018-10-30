Волонтеры отработали 46,13 миллиона часов

Антон Каймаков
30-10-2018
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Чешские волонтеры в 2016 году, по данным Чешского статистического управления, отработали 46,13 миллиона часов, что почти на 1 миллион часов больше, чем годом раньше. Благодаря безвозмездному труду добровольцев было сэкономлено 6,41 миллиарда крон (250,4 миллиона евро).

Волонтеры оказывают помощь в системе здравоохранения, выполняют обязанности социальных работников, в сфере культуры, образования, спорта, охраны окружающей среды.

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