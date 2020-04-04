Волонтеры из русскоязычной диаспоры в Чехии подключились к борьбе с коронавирусом

Добровольную помощь в борьбе с эпидемией коронавируса предлагают также представители русскоязычной диаспоры в Чехии. Волонтеры шьют и раздают бесплатно маски, предлагают пожилым людям помочь с покупками, а также подключаются к раздаче продовольственных продуктов тем, кто в них нуждается. Чешскому информагентству ČTK об этом сообщили представители русскоязычного меньшинства.

Женщины участвуют в производстве масок из материала, полученного от российских сограждан, для сайта damerousky.cz. Маски бесплатно предлагаются например, сотрудникам сферы здравоохранения и домам для пожилых людей.

Oрганизация «Остравский русский дом» (Ostravský ruský dům ) обеспечивает организацию покупок и снабжения лекарствами для более чем двадцати пожилых граждан и людей в критической ситуации, а также сотрудничает с волонтерами инициативной группы «Острава шьет маски» (Ostrava šije roušky), членам которой представители упомянутого дома предложили русские продукты.

Россияне, проживающие в Праге, приняли участие в основании группы Karanténa в социальной сети Facebook, посредством которой предлагается помощь с транспортировкой продуктов питания и с выгуливанием собак. Данная группа также собирает или сама готовит продукты, которые раздает представителям более слабого слоя населения, в том числе потерявшим работу.

Согласно информации Чешского статистического управления, к концу 2019 года в Чехии проживало около 38000 граждан России, число которых за последние пять лет повысилась примерно на 4000. Россияне занимают четвертое место по численности среди иностранцев в Чехии, украинцы — первое, словаки – второе, вьетнамцы – третье.