Вокзал им. Масарика ожидает комплексная реконструкция

Лорета Вашкова
06-02-2019
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Управление железнодорожного движения (SŽDC) готовит программу комплексной реконструкции вокзала им. Масарика, построенного в 1845 году. Преобразование объекта, который является самым старым большим ж/д вокзалом в чешской столице, обойдется в 2,4 млрд крон. Информацию портала E15.cz Чешскому информационному агентству ЧТК подтвердил пресс-секретарь управления Maрек Иллиаш.

Комплексная модернизация вокзала начнется в 2022 году. Вокзал им. Масарика обслуживает преимущественно региональные железнодорожные маршруты, однако в будущем должен существенно упростить транспортное сообщение между центром города и терминалами аэропорта. Вблизи вокзала также планируется строительство нового административного квартала.

 
 
 
 
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