Войтех Мозик признан лучшим защитником КХЛ в декабре

Чешский защитник подольского «Витязя» Войтех Мозик признан лучшим защитником декабря в КХЛ. В девяти матчах он шесть раз помог своей команде победить, набрав при этом 8 (1+7) очков. Мозик не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4», заблокировал 7 бросков и провел 8 силовых приемов, говорится в сообщении Континентальной хоккейной лиги.

Лучшим вратарем был признан швед Хенрик Карлссон из астанинского «Барыса», лучшим нападающим – московский динамовец Вадим Шипачев, лучшим новичком – хоккеист финского «Йокерита» Кристиан Весалайнен.