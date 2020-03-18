Военный самолет доставил в Прагу 150 тыс. экспресс-тестов для проверки заражения коронавирусом

В военном аэропорту Прага-Кбелы приземлился прибывший из Китая самолет со 150 тыс. экспресс-тестов для проверки на заражение коронавирусом. Экспресс-тесты предназначены, прежде всего, для жителей закрытых из-за инфекции городов, а также будут использоваться для тестирования сотрудников полиции, армии, пожарной службы и крупных больниц заявил министр здравоохранения Адам Войтех. Чешская Республика в ближайшие дни доставит из Китая и другие медицинские товары, в частности респираторы, маски и защитные костюмы.

По словам министра Войтеха, результаты экспресс-тестов доступны примерно через 20-25 минут, в то время как у нынешних тестов этот показатель превышает шесть часов. По его словам, это должно значительно увеличить количество проверяемых на наличие коронавируса людей.