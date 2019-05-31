Военный конвой США, направляющийся на учения в Венгрию и Румынию, покинул территорию Чехии

Катерина Айзпурвит
31-05-2019
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Конвой армии США покинул территорию Чехии и в 5 ч 30 мин утра пересек границу со Словакией. Колонны, насчитывающие более 350 единиц техники, включая бронетранспортеры Stryker и Humvee, и около 800 человек личного состава, направляются с военной базы Германии на учения, которые будут проходить в Венгрии и Румынии. Военная техника США двигалась несколькими колоннами, первая из которых, состоявшая из 40 единиц техники, проследовала через территорию республики еще 25 и 26 мая.

В четверг, 30 мая, американский конвой вызвал серьезные дорожные заторы на скоростном шоссе D1, на всем отрезке между Брно и Прагой, и движение некоторых колонн было временно остановлено. В тот же день на шоссе D2 в направлении на Братиславу произошло столкновение грузовика с военным транспортным средством США. При аварии никто не пострадал. После расследования ДТП дорожной полицией конвой направился дальше.

 
 
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