Военные и политики почтят память легендарного участника чешского Движения сопротивления В. Моравека

Военнослужащие, представители Парламента Чехии и широкой общественности в пятницу на Пороховом мосте в шестом районе Праги почтят память штабного капитана Чехословацкой армии Вацлава Моравека, погибшего на этом месте 21 марта 1942 г. в ходе перестрелки с членами гестапо.

Моравек вместе с Йозефом Балабаном и Йозефом Машиным входил в состав группы Движения сопротивления «Трое музыкантов» (позже известного как «Три волхва»), действовавшего в период нацистской оккупации Праги.

Группа организовывала взрывы в Лейпциге, Мюнхене и Берлине, саботажную деятельность на заводах территории Протектората. Пересылала сообщения в Лондон чешскому правительству в изгнании. Единомышленники Вацлава Моравека также были казнены гестапо.