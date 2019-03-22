Военные и политики почтят память легендарного участника чешского Движения сопротивления В. Моравека

Лорета Вашкова
22-03-2019
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Военнослужащие, представители Парламента Чехии и широкой общественности в пятницу на Пороховом мосте в шестом районе Праги почтят память штабного капитана Чехословацкой армии Вацлава Моравека, погибшего на этом месте 21 марта 1942 г. в ходе перестрелки с членами гестапо.

Моравек вместе с Йозефом Балабаном и Йозефом Машиным входил в состав группы Движения сопротивления «Трое музыкантов» (позже известного как «Три волхва»), действовавшего в период нацистской оккупации Праги.

Группа организовывала взрывы в Лейпциге, Мюнхене и Берлине, саботажную деятельность на заводах территории Протектората. Пересылала сообщения в Лондон чешскому правительству в изгнании. Единомышленники Вацлава Моравека также были казнены гестапо.

 
 
 
 
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