Военнослужащие и полицейские – участники международных миссий удостоились наград

Военнослужащие и полицейские в ходе церемонии на пражском Виткове в пятницу были награждены за участие в миссиях в Африке и на Ближнем Востоке. Сотрудники полиции вернулись на родину из Ирака, солдаты из Египта, Мали и Центральноафриканской Республики.

Часть их служили в 10-го авиаподразделения CASA, обеспечивая транспортировку людей и материала, а также патрульных полетов на Синайском полуострове. В Египте также служили трое чешских военных в международном штабе контингента Межнациональных сил и наблюдателей (MFO).