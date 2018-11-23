Военнослужащие и полицейские – участники международных миссий удостоились наград

Лорета Вашкова
23-11-2018
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Военнослужащие и полицейские в ходе церемонии на пражском Виткове в пятницу были награждены за участие в миссиях в Африке и на Ближнем Востоке. Сотрудники полиции вернулись на родину из Ирака, солдаты из Египта, Мали и Центральноафриканской Республики.

Часть их служили в 10-го авиаподразделения CASA, обеспечивая транспортировку людей и материала, а также патрульных полетов на Синайском полуострове. В Египте также служили трое чешских военных в международном штабе контингента Межнациональных сил и наблюдателей (MFO).

 
 
 
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