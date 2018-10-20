Военнослужащие готовятся к крупнейшему параду в истории Чехии

Эва Туречкова
20-10-2018
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Самый крупный в истории современной Чешской Республики военный парад пройдет в следующие выходные на пражском Европейском проспекте (Evropská třída) в честь празднования 100-летия возникновения самостоятельной Чехословакии.

В параде примут участие 200 единиц техники, по проспекту будут маршировать более двух тысяч военнослужащих, далее полицейские, таможенники и представители спасательных служб Чехии. Подготовка к столь масштабному мероприятию уже началась и проходит на территории бывшего военного аэродрома рядом с г. Бехыне, пишет чешское издание Lidové noviny.

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