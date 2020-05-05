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Военное присутствие ЧР за рубежом в 2021-2022 гг. сократится

Тимур Кашапов
05-05-2020
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Правительство ЧР приняло решение, что в ближайшие два года в зарубежные миссии будет направлено меньше чешских военных по сравнению с текущим годом. Об этом сообщил министр обороны Лубомир Метнар. Большинство из них в соответствии с предложением, которое еще предстоит рассмотреть парламенту, будут служить в рамках миссий в Афганистане, Мали, Прибалтике и Ираке.

Предполагается, что в 2021 году за рубеж будет направлено 851 военнослужащий, в 2022-м – почти 1 тыс. человек. Эта цифра не включает в себя 60 солдат, которые поступят в распоряжение военной миссии в Мали. Расходы Минобороны на эти цели составят в следующем году 1,73 млрд крон, в 2022 году – почти 1,8 млрд (около 70 млн евро).

 
 
 
 
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