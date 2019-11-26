Военная разведка: Чехии угрожают хакерские группы, занимающиеся шпионажем

Главная угроза безопасности Чешской Республики, предупреждает Военная разведка страны, связана с деятельностью кибершпионажных групп, финансируемых конкретными заинтересованными государствами. «Эти группы занимаются атаками на важные государственные структуры», – заявил «Чешскому Радио» директор Национального центра кибернетических операций Камил Тихий.

Атаки хакеров, как сказано в предупреждении, направлены на похищение секретной информации или непосредственно нанесение ущерба конкретной структуре. По словам директора Национального центра кибернетических операций Камила Тихого, Военная разведка в настоящее время расследует несколько дел, связанных с атаками хакеров. Более конкретной информации не предоставляется, однако, например, в отчете чешской Службы безопасности и информации (BIS) упоминается об атаке на МИД Чехии, имевшей место в 2016 году.