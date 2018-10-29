Военная полиция расследует факт утечки данных об операции чешских военных в Афганистане

Военная полиция возбудила дело в связи с возможной утечкой информации через публикации в СМИ, касавшейся тайной операции в Aфганистане. По мнению полиции, чешские военные вместе с союзниками по коалиции провели операцию по захвату и уничтожению соучастников августовской террористической атаки, в результате которой в Афганистане погибли трое чешских солдат. Mинистр oбороны Любомир Метнар сообщил о расследовании премьер-министру Андрею Бабишу, однако от подробных комментариев воздержался ввиду конфиденциальной информации.

Газета Lidové noviny (LN) две недели назад сообщила, что чешское спецподразделение приняло участие в операции против экстремистов, имевших отношение к теракту против чешских военнослужащих. По данным LN, в ходе операции один из соучастников преступления был убит и еще один задержан, однако по информации «Чешского телевидения», на деле соучастников из числа задержанных и убитых было больше.

Эксперты подвергли резкой критике утечку информации, которая могла поставить под угрозу безопасность воинов–участников миссии в Афганистане.