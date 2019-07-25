Военная полиция обвинила четырех человек в рамках расследования смерти афганского солдата

Военная полиция завела уголовное дело в отношении четырех человек в рамках расследования смерти афганского солдата Вахидуллы Хана. Вчера полиция провела обыски в Генштабе и городе Простейов и задержала несколько военнослужащих, сообщает Deník N. «Четыре человека были привлечены к уголовной ответственности за то, что не сообщили о преступлении», - пояснили в прокуратуре, отказавшись предоставить дополнительную информацию. За это преступление обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее New York Times сообщило о том, что в ходе расследования обстоятельств гибели Хана были допрошены военнослужащие Чехии и США. Глава Минобороны ЧР Лубомир Метнар в своем заявлении подчеркнул, что чешские военные, участвующие в операции НАТО в Афганистане, действовали в строгом соответствии с международным гуманитарным правом.

22 октября 2018 года служащий афганской армии Вахидулла Хан открыл огонь по автомобилю с чешскими военнослужащими на базе Шинданд в Афганистане. В результате погиб военный кинолог Томаш Прохазка, еще двое получили ранения. Хана арестовали афганские военные, после чего он был помещен в тюремную камеру на военной базе. New York Times со ссылкой на афганские и американские источники сообщает, что во время допроса он был жестоко избит и подвергся пыткам, после чего был передан афганским властям. Спустя несколько часов Хан скончался.