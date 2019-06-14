Водный канал Дунай-Одра–Эльба не окупится, прозвучало в Сенате

Эва Туречкова
14-06-2019
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Водная магистраль Дунай – Одра – Эльба будет менее рентабельной, чем принято считать. Такая информация прозвучала во время обсуждения проекта в верхней палате чешского парламента. Напомним, что комиссия Минтранспорта недавно предложила ограничиться лишь строительством канала Дунай-Одра. Если исключить из планов Эльбу, можно сэкономить 300 миллиардов крон (12 млрд евро), сообщили представители Центральной комиссии Минтранспорта. Указанная сумма превышает предполагаемые расходы на сооружение судоходной магистрали между Дунаем и Одрой, которые оцениваются в 283 миллиарда крон.

 
 
 
 
 
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