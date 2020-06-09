Архив передач

Водитель автобуса в г. Сланы сбил на смерть ребенка и ранил троих

Эва Туречкова
09-06-2020
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Один ребенок скончался на месте и трое взрослых пострадали в результате аварии автобуса, въехавшего в городе Сланы в остановку. На место прибыл вертолет Службы спасения, однако несовершеннолетнего спасти не удалось, сообщила пресс-секретарь спасателей Центрально-Чешского края Петра Эффенбергерова. Причину происшествия расследует криминальная и дорожная полиция. К делу будут привлечены также судебные эксперты, сообщила информагентству ЧТК пресс-секретарь полиции Михаэла Новакова.

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