Водитель автобуса в г. Сланы сбил на смерть ребенка и ранил троих

Один ребенок скончался на месте и трое взрослых пострадали в результате аварии автобуса, въехавшего в городе Сланы в остановку. На место прибыл вертолет Службы спасения, однако несовершеннолетнего спасти не удалось, сообщила пресс-секретарь спасателей Центрально-Чешского края Петра Эффенбергерова. Причину происшествия расследует криминальная и дорожная полиция. К делу будут привлечены также судебные эксперты, сообщила информагентству ЧТК пресс-секретарь полиции Михаэла Новакова.