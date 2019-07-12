Вода во всех пражских водоемах пригодна для купания

Качество воды во всех шести пражских природных водоемах, предназначенных для купания, соответствует нормам, сообщает столичная санэпидемстанция. Определенную меру осторожности надо проявлять лишь людям с чувствительной кожей, которые в эти дни намерены посетить водохранилище в Гостиварже.

Наиболее чистая вода, согласно последним данным санитарной инспекции, в Мотоле, бассейне Дивока-Шарка и Радотине. Согласно синоптикам, в ближайшие выходные ожидается дождь, но со следующей недели воздух снова начнет прогреваться.