Вода во всех пражских водоемах пригодна для купания

Эва Туречкова
12-07-2019
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Качество воды во всех шести пражских природных водоемах, предназначенных для купания, соответствует нормам, сообщает столичная санэпидемстанция. Определенную меру осторожности надо проявлять лишь людям с чувствительной кожей, которые в эти дни намерены посетить водохранилище в Гостиварже.

Наиболее чистая вода, согласно последним данным санитарной инспекции, в Мотоле, бассейне Дивока-Шарка и Радотине. Согласно синоптикам, в ближайшие выходные ожидается дождь, но со следующей недели воздух снова начнет прогреваться.

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