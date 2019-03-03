Во втором квартале 2019 года ожидается снижение объемов чешского экспорта

Согласно «Индексу экспорта», составленному Ассоциацией экспортеров и аналитиками Raiffeisenbank, во втором квартале 2019 года объемы экспорта чешских предприятий будут снижаться. Причиной торможения станет невозможность выполнять заказы, что вызвано недостатком трудовых ресурсов в стране.

Также среди негативных факторов эксперты называют замедление роста экономики Германии, «Брексит» и ожидаемое введение президентом США Донадьдом Трампом ввозных пошлин на европейские автомобили.

В декабре 2018 года экспорт из Чехии в межгодовом сравнении повысился на 2%; рост за год составил 3,4%.