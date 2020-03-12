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Во всех регионах Чехии растет число выявленных случаев заражения коронавирусом

Катерина Айзпурвит
12-03-2020
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Люди, заразившиеся COVID-19, были обнаружены во всех краях Чешской Республики. На утро 12 марта их число достигло 94 человек. Наибольшее число инфицированных выявлено в Праге – 48 случаев. В Устецком крае – 16, в Центральной Чехии – 11. Такие цифры озвучил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Глава МВД Ян Гамачек сообщил, что с полуночи пятницы возобновляется контроль на немецкой и австрийской границах Чехии. Андрей Бабиш опроверг появившиуся в соцсетях информацию, заявив, что в Чехии не собираются из-за угрозы эпидемии закрывать магазины. Также он опроверг слухи о введении карантина в Праге.

 
 
 
 
 
 
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