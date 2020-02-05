Архив передач

Во время визита в Прагу глава МИД Украины призвал признать Голодомор геноцидом

Катерина Айзпурвит
05-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В ходе встречи 4 февраля в Праге председателя Нижней палаты Радека Вондрачека с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко глава украинской дипломатии призвал парламент Чешской Республики признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом Вадим Пристайко сообщил в своем микроблоге Twitter. Также стороны обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек принял своего украинского коллегу в Чернинском дворце (здании МИД). Темой встречи стало укрепление чешско-украинского экономического сотрудничества, реформы в Украине, поддержка Чехией демократического развития восточного соседа, ситуация в сфере безопасности и отношения с Евросоюзом. Министры иностранных дел открыли Чешско-украинский форум.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 