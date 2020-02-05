Во время визита в Прагу глава МИД Украины призвал признать Голодомор геноцидом

В ходе встречи 4 февраля в Праге председателя Нижней палаты Радека Вондрачека с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко глава украинской дипломатии призвал парламент Чешской Республики признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом Вадим Пристайко сообщил в своем микроблоге Twitter. Также стороны обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек принял своего украинского коллегу в Чернинском дворце (здании МИД). Темой встречи стало укрепление чешско-украинского экономического сотрудничества, реформы в Украине, поддержка Чехией демократического развития восточного соседа, ситуация в сфере безопасности и отношения с Евросоюзом. Министры иностранных дел открыли Чешско-украинский форум.