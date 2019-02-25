Во время смога проезд на общественном транспорте в Праге будет бесплатным

Катерина Айзпурвит
25-02-2019
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Пражская мэрия утвердила бесплатное пользование общественным транспортом, включая железнодорожный, в дни, когда уровень загрязнения воздуха в чешской столице будет оцениваться как смог. Один день отказа от взимания платы обойдется городскому бюджету в 5 млн крон (около 195 тыс. евро). Владельцам проездных билетов, рассчитанных на определенное время, деньги за этот период возвращаться не будут.

Также мэрия планирует ввести другие меры для улучшения экологической ситуации – ограничение отопления углем, а также перевод своих сотрудников в такие дни на работу из дома, чтобы разгрузить транспорт, который работает на пределе своих возможностей по объему перевозимых пассажиров. По статистике, режим «смог» разного уровня объявляется в столице пять-семь раз в год.

 
 
 
 
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