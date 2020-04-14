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Во время пасхальных праздников полиция Праги зафиксировала более 3,5 тыс. нарушений карантина

Катерина Айзпурвит
14-04-2020
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Как сообщила агентству ЧТК пресс-секретарь полиции, в дни пасхальных выходных в Праге было выявлено 3758 нарушений правил карантина. Чаще всего люди снимали маски, которые, согласно требованиям по борьбе с эпидемией коронавируса, они должны обязательно носить в общественных местах, закрывая нос и рот. В 500 случаях жители столицы игнорировали требования не скапливаться группами численностью более двух человек.

Увеличилось количество сигналов на телефонный номер 156, по которому граждане могут сообщать о нарушениях карантина. В большинстве случаев после замечания полиции жители столицы прекращали нарушать порядок. 89 случаев было передано исполнительным органам, которые могут наложить на нарушителя штраф в размере до 20 000 крон (800 евро). На месте полиция может выписать штраф на сумму до 10 000 крон (400 евро).

На 14 апреля в Чехии обнаружено 6059 человек, инфицированных коронавирусом нового типа; 147 ковид-позитивных пациента скончались, 527 выздоровели.

Катерина Айзпурвит
14-04-2020
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