Во время отпуска обкрадывают каждого пятого чеха

Во время отпуска личных вещей и денег в результате кражи лишается каждый пятый чех. Такие данные сообщает одна из чешских страховых компаний, которая провела соответствующее исследование. Чаще всего чехи лишаются во время отпуска наличных денег и банковских карт. Также нередки случаи потери багажа.

В 75% случаев ущерб удается возместить, поскольку туристы оформили страховку и смогли представить полицейский протокол и другие подтверждающие документы, так что страховая компания возмещает стоимость похищенного. При этом многие обокраденные граждане Чехии указывают, что недооценили необходимость страхования.