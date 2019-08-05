Во время отпуска обкрадывают каждого пятого чеха

Катерина Айзпурвит
05-08-2019
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Во время отпуска личных вещей и денег в результате кражи лишается каждый пятый чех. Такие данные сообщает одна из чешских страховых компаний, которая провела соответствующее исследование. Чаще всего чехи лишаются во время отпуска наличных денег и банковских карт. Также нередки случаи потери багажа.

В 75% случаев ущерб удается возместить, поскольку туристы оформили страховку и смогли представить полицейский протокол и другие подтверждающие документы, так что страховая компания возмещает стоимость похищенного. При этом многие обокраденные граждане Чехии указывают, что недооценили необходимость страхования.

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