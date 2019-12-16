Вечером 16 декабря во многих городах Чехии прошли демонстрации с требованием отставки премьер-министра, лидера партии ANO Андрея Бабиша. Организатором протестных акций выступило гражданское движение «Миллион мгновений за демократию», которое выступило с требованием, чтобы концерн Agrofert, которым ранее владел Андрей Бабиш, вернул полученные евросубсидии и был лишен дальнейшего финансирования и госзаказов.
Активисты напоминают об аудиторском заключении ЕС, которое подтверждает наличие конфликта интересов. Организаторы также указывали на возобновление расследования по делу «Гнездо аиста», обвиняемым по которому проходит премьер.
Демонстрации, которые собрали сотни людей в разных городах, прошли в спокойной обстановке. Участники пели рождественские колядки. «Миллион мгновений за демократию» сообщает, что в акции приняло участие более 200 населенных пунктов Чехии.
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