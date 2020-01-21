Во главе Совета по европейским фондам премьера заменит другой член правительства

Палата депутатов отказала Сенату в попытках ужесточить условия, предъявляемые к соискателям членства в правительственном Совете по европейским структуральным и инвестиционным фондам.

Депутаты лишь одобрили предложение, чтобы во главе Совета стоял не премьер-министр, как этого предусматривает действующее законодательство. Если поправку, подготовленную в связи с предъявляемыми Андрею Бабишу обвинениями в конфликте интересов, одобрит президент Милош Земан, председателем этого совещательного органа станет другой член его правительства.

Бабиш по настоятельному совету Европейской комиссии в заседаниях Совета не участвует уже более года.

По мнению критиков, поправка мало что меняет, так как все решения относительно евросубсидий так или иначе принимают министры правительства Андрея Бабиша.