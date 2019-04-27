Внук хозяина фабрики подарил музею телеграмму от Масарика

Внук последнего владельца мыловаренной фабрики передал в дар музею города Усти-над-Лабем несколько семейных ценностей. Гражданин Великобритании Петер Шихт подарил директору музея Вацлаву Гоуфеку картину выдающегося чешского художника Ярослава Шетелика и личную телеграмму посла Чехословакии в Лондоне, а затем министра иностранных дел правительства Чехословацкой эмиграции, Яна Масарика, адресованное предпринимателю Иоганну Шихту.

Род Шихтов были важнейшими предпринимателями и промышленниками, открывшими свой первый завод в Усти-над-Лабем в 1880-х годах. На окраине города, в районе Стржеков, ими был основан завод по производству пищевых жиров, масел и аптечных товаров. Позже он стал крупнейшим заводом на европейском континенте, в конце 1920-х годов в Усти работало всего 4000 человек. В письме, подаренное потомком этой семьи, содержится размышления и план Ян Масарика по развитию промышленности в Чехии.