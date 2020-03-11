Внук последнего чешского короля заразился коронавирусом

Карл Габсбург-Лотарингский, внук последнего императора Австро-Венгрии и короля Богемии Карла I, заразился коронавирусом. О том, что инфекция COVID-19 обнаружена у главы дома Габсбургов, сообщило австрийское издание Kleine Zeitung. 59-летний аристократ не подозревал, что инфицирован.

Эрцгерцог мог заразиться на прошлой неделе на конгрессе в Женеве, в котором он принимал участие. «Мне позвонил друг и сказал, что у него положительный результат. Поскольку на конференции присутствовали итальянцы, в основном из Милана, и у меня был кашель и проблемы с дыханием, я сообщил об этом в районную администрацию. До этого я думал, что у меня обычный грипп», – рассказал в телефонном интервью газете фон Габсбург, который находится на карантине в своем доме в Нижней Австрии.

В 1918 году, после распада Австро-Венгрии, Габсбурги были изгнаны из страны и на полвека лишились права въезжать в нее. Карл – старший сын Отто фон Габсбурга и принцессы Регины Саксен-Мейнингенской и внук императора Карла I. Являлся депутатом Австрийской народной партии, возглавляет Панъевропейский союз Австрии.