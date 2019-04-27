Внук фабриканта преподнес музею ценный подарок

Ирина Ручкина
27-04-2019
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Внук последнего владельца мыловаренной фабрики передал музею города Усти-над-Лабем несколько семейных ценностей. Гражданин Великобритании Петер Шихт подарил директору музея Вацлаву Гоуфеку картину выдающегося чешского художника Ярослава Шетелика и личную телеграмму посла Чехословакии в Лондоне, а затем министра иностранных дел Яна Масарика, адресованную предпринимателю Иоганну Шихту.

Шихты были крупными предпринимателями и промышленниками, открывшими свой первый завод в Усти-над-Лабем в 1880-х годах. На окраине города, в районе Стржеков, ими был основан завод по производству пищевых жиров, масел и аптечных товаров. Постепенно он стал крупнейшим подобным предприятием на европейском континенте. В письме, подаренном потомком этой семьи, содержа размышления Яна Масарика о развитии промышленности Чехословакии.

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