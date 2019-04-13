Внук чехословацкого шпиона решил вернуть «долг»

Эва Туречкова
13-04-2019
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Миллс Кирин - внук чехословацкого шпиона Желибора Кириновича (настоящее имя - Десидер Киринович), похищенного и подверженного пыткам гестапо, вложил в Дарственный фонд специальных сил им. генерала Моравца несколько сотен тысяч крон.

Кирин, ныне гражданин Австралии, далее заявил, что намерен отдать Чехии в наследство все свое имущество, чтобы вернуть долг государству, выкупившему на свободу его деда. Киринович занимался разведдеятельностью в немецких судетских приграничных областях. После похищения и двух лет пыток был обменян на миллион крон и двух агентов гестапо.

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