Внук чехословацкого шпиона решил вернуть «долг»

Миллс Кирин - внук чехословацкого шпиона Желибора Кириновича (настоящее имя - Десидер Киринович), похищенного и подверженного пыткам гестапо, вложил в Дарственный фонд специальных сил им. генерала Моравца несколько сотен тысяч крон.

Кирин, ныне гражданин Австралии, далее заявил, что намерен отдать Чехии в наследство все свое имущество, чтобы вернуть долг государству, выкупившему на свободу его деда. Киринович занимался разведдеятельностью в немецких судетских приграничных областях. После похищения и двух лет пыток был обменян на миллион крон и двух агентов гестапо.